Hannover (www.anleihencheck.de) - Unerwartet "hawkishe" Töne aus der Bank of England haben dem Pfund in der vergangenen Woche helfen können, so die Analysten der Nord LB.Das MPC-Mitglied Michael Saunders habe jüngst auf die aktuellen Entwicklungen bei der Inflationsrate hingewiesen und zudem die Lage am britischen Arbeitsmarkt positiv kommentiert; angesichts dieses makroökonomischen Umfeldes könnte es seiner Auffassung nach möglich werden, dass die Notenbank in London ihre QE-Maßnahmen zeitnäher beenden werde. Er habe in diesem Kontext betont, dass das veranschlagte Gesamtvolumen für Wertpapierkäufe von der Bank of England nicht unbedingt voll ausgeschöpft werden müsse. Die Analysten hätten jüngst thematisiert, dass die Notenbank in London wahrscheinlich Anpassungen an ihrem QE-Programm verkünden wollen könnte und dabei wohl versuchen würde, die Maßnahmen so auszurichten, dass keine Erhöhung des vorgegebenen Gesamtvolumens nötig werde. ...

