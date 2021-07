Stockholm (www.fondscheck.de) - Das Thema ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gewinnt weltweit an Bedeutung, so die Experten von Nordea Asset Management.Unter Anlegern, Politikern, Aufsichtsbehörden und Unternehmen setze sich die Einsicht durch, dass es höchste Zeit sei, zu handeln. In den vergangenen Jahren hätten dabei vor allem Umweltaspekte im Vordergrund gestanden. Thomas Sørensen und Olutajo Osunkunle, Portfoliomanager des Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund (ISIN LU2257592431/ WKN A2QHUQ), sind jedoch überzeugt, dass auch bedingt durch die Corona-Krise nun verstärkt die soziale Komponente in den Fokus rückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...