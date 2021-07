Die schweizerische Großbank UBS hat im zweiten Quartal dank einer guten Entwicklung im Global Wealth Management und geringerer Kosten im Konzern mehr verdient als erwartet.Gute Geschäfte vor allem in der Vermögensverwaltung haben die Schweizer Großbank UBS im zweiten Quartal kräftig angetrieben. Der Gewinn stieg überraschend stark, unterm Strich blieben gut zwei Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro) und damit 63 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die UBS am Dienstag in Zürich mitteilte. ...

