Syrien will Teil des chinesischen Jahrhundert-Projekts der "Neuen Seidenstraße" ("Belt and Road Initiative" - BRI) werden. Wie Präsident Baschar al Assad und Chinas Außenminister Wang Yi am Samstag beim Besuch Wangs in Damaskus bekanntgaben, wollen beide Seiten ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit au...

Den vollständigen Artikel lesen ...