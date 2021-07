Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller SK Innovation erhält von der ungarischen Regierung eine Subvention in Höhe von 90 Millionen Euro für sein zweites Werk im Land. Voraussetzung war, dass die EU-Kommission grünes Licht für die staatliche Beihilfe gibt - was nun geschehen ist. SK Innovation investiert nach eigenen Angaben etwa 945 Milliarden Won in den Bau seines zweiten Werks in Komárom - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...