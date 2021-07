DJ PTA-Adhoc: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG platziert Kapitalerhöhung vollständig

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta020/20.07.2021/11:40) - ...NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLI-CHUNG RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

ERWE Immobilien AG platziert Kapitalerhöhung vollständig

* Platzierung von sämtlichen 1.656.292 angebotenen Aktien zum Kurs von 3,30 Euro an qualifizierte Investoren unter Ausschluss des Bezugsrechts * Kapitalerhöhung ermöglicht die Nutzung attraktiver Akquisitionschancen * Investorennachfrage übersteigt Platzierungsvolumen

Frankfurt/M., den 20. Juli 2021. Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., hat ihre am gestrigen 19. Juli 2021 angekündigte Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu rund 10% des Grundkapitals erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche 1.656.292 angebotenen neuen Aktien konnten bei qualifizierten Investoren platziert werden, dabei überstieg die Nachfrage nach neuen Aktien das Platzierungsvolumen.

Der Platzierungspreis wurde auf 3,30 EUR je Aktie festgelegt. Der Bruttoerlös aus der Emission liegt damit bei rund 5,47 Mio. EUR. Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt 18.219.214 EUR.

Der Nettoerlös aus der Platzierung neuer Aktien soll für die Finanzierung der Akquisition weiterer Mischnutzungsimmobilien eingesetzt werden und damit die Wachstumsstrategie der Gesellschaft unterlegen. Nach umfangreichen Prüfungen wurde eine Reihe von Objekten identifiziert, die nach einer maßgerechten Revitalisierung erhebliches Wertaufholungspotential und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität erwarten lassen.

Die Lieferung der gezeichneten Aktien an die Investoren erfolgt voraussichtlich am 22. Juli 2021. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2021 gewinnanteilsberechtigt sein. Sie sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch irgend eine Information darin darf als Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in bestimmten Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Jede Person, die in den Besitz dieses Dokuments gelangt, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Es wird kein Angebot von Aktien der ERWE Immobilien AG in den Vereinigten Staaten stattfinden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich jegliches nachfolgende An-gebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (in ihrer geänderten Fassung, die "Prospektverordnung").

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Vorstands der ERWE Immobilien AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der ERWE Immobilien AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz die-se Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die ERWE Immobilien AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstr. 6 B 20148 Hamburg T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340 presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG Hans-Christian Haas Herriotstraße 1 60528 Frankfurt T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30 h.haas@erwe-ag.com

(Ende)

Aussender: ERWE Immobilien AG Adresse: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Hillermann Tel.: +49 69 96376869 23 E-Mail: c.hillermann@erwe-ag.com Website: www.erwe-ag.com

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1626774000028 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2021 05:40 ET (09:40 GMT)