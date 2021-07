Vor dem Jahr 2020 hätten man kaum jemanden gefunden, der von dem Biotech-Unternehmen aus Massachusetts gehört hätte. Jetzt ist Moderna ein bekannter Name und in aller Munde. Das Unternehmen war mit seiner mRNA-Plattform erfolgreich und konnte einen wirksamen Covid 19-Impfstoff auf den Markt bringen. Die Aktie kennt dabei kein halten mehr. Moderna Aktie wird in den S&P 500-Index aufgenommen Die Aufnahme des Unternehmens in den S&P 500 Index in diesem Monat sollte sicherstellen, dass der Name im Bewusstsein ...

