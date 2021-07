Die Ölpreise haben, nach dem deutlichen Verlust am Montag, am Dienstag weiter leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 68,57 US-Dollar und damit 0,05 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte 0,81 Prozent tiefer bei 66,32 Dollar.Am Montag wurde der Ölpreis von der OPEC+ Einigung über die Produktionserhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...