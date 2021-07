Nachdem es am Montag zu einem kräftigen Kursrutsch an den Aktienmärkten kam, haben die Kryptowährungen nachgezogen. Der Bitcoin fiel unter die Marke von 30.000 US-Dollar. Sorgen vor der weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und damit einhergehend eine langsamer als erhofft vorangehende Erholung der Wirtschaft haben am Montag zu einem Ausverkauf an den wichtigen Aktienmärkten geführt. Der Deutsche Leitindex Dax büßte fast drei Prozent ein und stürzte in Richtung der Marke von 15.000 Punkten. Mehr als zwei Prozent ging es auch für den Dow Jones ...

