HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Vossloh nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Der Bahntechnik-Konzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein positives Votum sieht der Experte durch die Eckdaten und den verbesserten Konzernausblick untermauert. Er stellte eine Überprüfung seines Modells mit den endgültigen Zahlen Ende Juli in Aussicht./tav/edh



