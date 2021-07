München (ots) -- Junior ging am 28. Juli 1996 auf Sendung und sorgt seitdem mit bester Unterhaltung für gute Laune- Die Serienhelden feiern mit: Besondere Geburtstagsfolgen u.a. zu "Die Biene Maja", "Leo Lausemaus" und "Bibi Blocksberg" in einer großen Sonderprogrammierung am 28. Juli- Geschenke für die Zuschauer: Großes Geburtstagsgewinnspiel mit wertvollen Preisen auf www.junior.tvMünchen (ots) - Mit zeitlosen Kinderklassikern, lustigen Cartoons, spannenden Realserien und attraktiven Spielfilmen bietet Junior seit seinem Sendestart vor 25 Jahren mit einem abwechslungsreichen Programm jede Menge Spaß und gute Unterhaltung. Am 28. Juli 1996 um 20:00 Uhr ging der Kinder- und Familiensender erstmalig on Air, damals unter dem Dach des digitalen Senders DF1. Er ist fester Bestandteil des Programmangebots von Sky sowie Ocilion, blue (vormals Teleclub), Swisscom, UPC und Quickline und sendet täglich von 6 Uhr bis 20 Uhr.Das runde Jubiläum wird auch entsprechend gefeiert. Im Juni durften die kleinen Zuschauer ihre ganz persönlichen Geburtstagsglückwünsche einschicken - ob als Zeichnung, Foto oder sogar als Videoclip. Viele dieser Einsendungen werden seit dem 1. Juli in einem eigenen Junior Geburtstagstrailer gezeigt, in dem auch viele der bekannten Serienhelden gratulieren und mitfeiern. Am 28. Juli 2021 zeigt Junior den ganzen Tag eine 25-Jahre-Sonderprogrammierung: Alle Helden der beliebtesten Junior-Serien feiern in speziellen Geburtstagsfolgen mit - und anderem "Die Biene Maja", "Leo Lausemaus" und "Der kleine Nick", sowie "Bibi Blocksberg", "Garfield und seine Freunde" und "My Little Pony - Freundschaft ist Magie".Seit dem 1. Juli läuft auch das große Geburtstags-Gewinnspiel auf der Homepage des Senders, bei dem es viele tolle Tagespreise und als Hauptpreis einen luxuriösen Familienurlaub in einem ORIGINAL Kinderhotel Europa zu gewinnen gibt. Am Geburtstag selbst wartet auch noch ein Familienticket für den Holiday Park Pfalz auf einen glücklichen Gewinner.Alle Sendeinfos und ein großes Geburtstagsgewinnspiel gibt es auf www.junior.tvSendehinweise 28. Juli 6.00 bis 20.00 Uhr:Leo Lausemaus | Kleiner Tiger Daniel | Zigby, das Zebra | Tumble Leaf | Teletubbies | Tib & Tumtum | Wissper | Creative Galaxy | Miffy | My Little Pony - Freundschaft ist Magie | PinCode | Bibi Blocksberg | Benjamin Blümchen | Die Ollie & Moon Show | Die unglaublichen Abenteuer des Blinky Bill | Nils Holgersson | Marcus Level | Garfield und seine Freunde | Der kleine Nick | Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden | Lizzie McGuire | Piets irre Pleiten | Tashi | Beat Bugs | Die Biene Maja | Sally Bollywood | K3 | Amika | Galaxy Park | Ghost Rockers | Das Haus AnubisÜber JuniorZeitlose Kinderklassiker, lustige Cartoons, spannende Realserien und attraktive Spielfilme: Mit abwechslungsreichen Programmen bietet Junior täglich von 6 Uhr bis 20 Uhr jede Menge Spaß und gute Unterhaltung für Kinder und die ganze Familie. Junior ist der Fernsehsender der Studio 100 Media GmbH und kann im Rahmen von Pay-TV-Angeboten u.a. über Sky, Ocilion, blue, Swisscom, UPC und Quickline abonniert und empfangen werden. Nähere Informationen dazu gibt es auf www.junior.tvGewaltfreie Zeichentrickserien und lehrreiche Vorschulprogramme begeistern schon die Kleinsten: Jeden Tag gibt es auf Junior ein Wiedersehen mit TV-Lieblingen wie "Die Biene Maja", "Heidi", "Wickie" - jetzt in zeitgemäßer CGI-Adaption - "Bibi Blocksberg" und "Kein Keks für Kobolde", sowie den lustigen Vorschulserien "Messy geht nach Okido", "Leo Lausemaus" und "Wissper". Größere Kinder kommen bei "Die unglaublichen Abenteuer des Blinky Bill", "Lenas Ranch" und "Tashi" ebenfalls voll auf ihre Kosten.Für die Freunde kultiger Realserien stehen neben "Amika" und "Lassie" die beliebten Astrid-Lindgren-Klassiker wie "Pippi Langstrumpf" oder "Michel aus Lönneberga" auf dem Programm. Zu den aktuellen Serien-Highlights für Kinder gehören neben außergewöhnlichen Puppentrickformaten wie Jim Hensons "Fraggles" auch international erfolgreiche Serien wie "My Little Pony - Freundschaft ist Magie" und "Mia and me - Abenteuer in Centopia". Spaß und Information bieten neue Formate wie "PinCode" und "Creative Galaxy" und für Spannung und Nervenkitzel am Wochenende sorgen die Mystery-Serien "Das Haus Anubis", "Hotel 13" oder "Ghost Rockers".Junior zeigt zudem ausgewählte Filmhighlights: Neben den weltberühmten Astrid-Lindgren-Features wie "Karlsson auf dem Dach" und den Pippi Langstrumpf-Spielfilmen gibt es hier wunderschöne Märchenverfilmungen wie "Aschenputtel" und "Dornröschen", sowie Filme unserer Serienstars wie "Kein Keks für Kobolde - Der Film", "Blinky Bill: Das Meer der weißen Drachen" und die erfolgreichen Kinofilme "Die Biene-Maja - Der Kinofilm" und "Die Biene Maja - Die Honigspiele".