Über einen Monat nach dem Ausfall seiner Systeme ist das Weltraumteleskop Hubble wieder voll einsatzfähig - und hat neue Fotos aus dem All geschickt. Am 13. Juni war ein Computer an Bord des Weltraumteleskops Hubble, über den die Instrumente und Sensoren gesteuert werden, unerwartet ausgefallen. Der Nasa gelang es jedoch mit der Unterstützung von schon im Ruhestand befindlichen Ingenieuren, Hubble wieder flottzumachen. Als glücklicher Zufall stellte sich heraus, dass man dank einer damals noch möglichen Reparaturmission im März 2009 auf ein ...

