ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 170 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abgeschlossenen Übernahme berücksichtige sie nun auch die Optikerkette GrandVision in ihrem Prognosemodell für den Brillenkonzern, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hob sie auch ihre Synergien-Prognosen an./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2021 / 00:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

