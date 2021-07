Vaduz (ots) - Regierungsrat Manuel Frick war am 19. Juli anlässlich eines Antrittsbesuchs in Wien. Der Besuch diente der Vertiefung der traditionell sehr guten Beziehungen mit dem Nachbarland Österreich. Der Schwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit und Kultur.Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein empfing Regierungsrat Manuel Frick zu einem freundschaftlichen Arbeitsgespräch. Dabei konnten aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie besprochen werden. Beide Minister hoben die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Liechtenstein während der Krisenzeit hervor.In seiner Funktion als Kulturminister traf Regierungsrat Manuel Frick weiter Jürgen Meindl, Leiter der Sektion für Kunst und Kultur im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Die enge Zusammenarbeit zwischen Österreich und Liechtenstein im Kunst- und Kulturbereich hat eine lange Tradition. Durch zwei Memoranden, die 2015 und 2020 auf Ministerebene unterzeichnet wurden, konnten diese Beziehungen weiter verstärkt und gefestigt werden. Der Austausch umfasste aktuelle und zukünftige gemeinsame Projekte in den Bereichen Literatur, Musik, Architektur und Denkmalschutz.Am Abend nahm Regierungsrat Manuel Frick an der Eröffnungsveranstaltung der "Sommer Rhapsodie im Garten" teil. Das von der Stiftung Fürst Liechtenstein ins Leben gerufene Festival fand heuer bereits zum zweiten Mal statt. Der Eröffnungsabend war Künstlerinnen und Künstlern aus Liechtenstein gewidmet. Mit einem gelungenen Auftritt der Liechtensteiner Bands TRIMOLON jazzscapes und Cross Connection wurde die "Sommer Rhapsodie im Garten" erfolgreich eröffnet.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100874640