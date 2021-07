Hubject und Plugsurfing haben ihre Partnerschaft erneuert und in diesem Zuge für die Zukunft fixiert, dass Hubject Plugsurfing weiterhin Zugang zu seiner Roaming-Plattform Intercharge gewährt. Damit haben Kunden von Plugsurfing Zugang zu über 150.000 Ladestationen in Europa. Die Wurzeln der Partnerschaft gehen auf das Jahr 2012 zurück, als beide Unternehmen ihre Aktivitäten auf dem EUREF-Campus in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...