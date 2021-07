DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021



Ergebnis nach Steuern: - TEUR 112 (Vorjahresperiode - TEUR 108)

Bilanzsumme: TEUR 4.831 (30.09.2020: TEUR 4.958)

Eigenkapitalquote: 35,0 % (30.09.2020: 36,4 %)



Die Auswirkungen der Corona-Krise führen bei der Q-Soft Verwaltungs AG auch im laufenden Geschäftsjahr zu einer Verlagerung der Dividendeneinnahmen aus dem Assetportfolio auf das letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres. So findet die Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG in diesem Jahr erst im dritten Kalenderquartal statt, wobei die RCM Beteiligungs AG angekündigt hat, eine erhöhte Dividendenzahlung von EUR 0,07 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,06) zu zahlen.



Diese Periodisierung der Dividendenzuflüsse hat zur Folge, dass die Q-Soft Verwaltungs AG nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Zwischenverlust in ähnlicher Höhe wie im Vorjahreszeitraum, nämlich in Höhe von TEUR 112 (Vorjahr - TEUR 108) ausweist.



Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft zur Finanzierung des Assetportfolios lagen nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres nahezu unverändert bei TEUR 80 (Vorjahresperiode TEUR 81). Diesen standen Dividendenerträge, wie eingangs bereits erläutert, wie schon in der Vorjahresperiode noch nicht gegenüber. Die traditionell auf niedrigem Niveau befindlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich nochmals leicht auf TEUR 27 (Vorjahresperiode TEUR 28). Aufwendungen aus Finanzgeschäften sind wie schon in der Vorjahresperiode nicht entstanden.



Gechingen, 20.07.2021

Der Vorstand





Kontakt:

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen



Telefon 07031 4690960

Telefax 07056 965218

www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de



HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart



Vorstand: Martin Schmitt

