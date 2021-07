Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Nasus Pharma gibt Daten bekannt, die die Wirksamkeit von Taffix gegen die neue hochinfektiöse Delta-Variante von SARS-CoV-2 in vitro belegenNasus Pharma (https://www.nasuspharma.com/), ein privates biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das ein Produktportfolio auf Pulverbasis für die intranasale Anwendung (Powder-based Intranasal, PBI) entwickelt, um akute Erkrankungen und Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu anzugehen, gab heute Daten aus einer gemeinsamen In-vitro-Studie mit dem Central Virology Laboratory, Ministry of Health, Public Health Services, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Ramat Gan, Israel, bekannt, in der nachgewiesen wurde, dass die Gelschicht, die durch das Taffix®-Pulver nach Verabreichung einer infektiösen Virusdosis aus Gewebekulturen erzeugt wird, die beiden neuen hochinfektiösen Varianten des SARS-CoV-2-Virus zu 100 % effektiv blockiert. Dies zusätzlich zu der kürzlich bekannt gegebenen Wirksamkeit von Taffix unter den gleichen Bedingungen gegenüber zwei weiteren Varianten: Alpha ("britische") und Beta ("südafrikanische") Varianten wie durch qt-PCR-Tests von Zellen, die mit Taffix, das mit den Viren beimpft worden ist, inkubiert wurden.Die Delta-Variante ist mittlerweile der dominierende Stamm von SARS-CoV-2 in über 100 Ländern. Es wurde festgestellt, dass sie deutlich infektiöser ist, in früheren Phasen der Erkrankung übertragbar ist und sich schneller repliziert. Die Viruslast, die bei Patienten mit Delta-Stamm gefunden wurde, war 1000 höher als die ersten Stämme, die beim Ausbruch der Pandemie1 identifiziert wurden."Diese wichtigen Ergebnisse stimmen mit früheren In-vitro-Studien überein, die mit Taffix durchgeführt wurden und bei denen 99,99 % der SARS-CoV-2-Viren durch Taffix2 blockiert wurden, 100%ige Blockierung der Alpha- und Beta-Varianten sowie anderer Viren, die bekanntermaßen Infektionen der oberen Atemwege verursachen. Wichtig ist, dass diese Ergebnisse mit den realen klinischen Erfahrungen mit Taffix übereinstimmen, wo das Risiko, sich mit COVID zu infizieren, nach einem "Super-Spreader"-Ereignis3 um 78 % reduziert wurde. Diese konsistenten Ergebnisse über mehrere Virusstämme hinweg beweisen die zuverlässige unspezifische Aktivität gegen die Übertragung mehrerer Atemwegsviren", sagte Dr. Dalia Megiddo, Chief Executive Officer von Nasus Pharma. "Die Ergebnisse der Studie bestätigen erneut die Vielseitigkeit unserer Technologie gegen verschiedene Atemwegsviren, darunter SARS-CoV-2 und seine neuen Varianten, und das Potenzial von Taffix als wichtige zusätzliche Schutzschicht gegen Infektionen.Udi Gilboa, Vorstandsvorsitzender von Nasus Pharma, fügte hinzu: "Da neue Varianten weltweit einen erneuten Ansturm von Infektionen verursachen, besteht dringender Bedarf an Lösungen, die eine sichere Wiederaufnahme wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten ermöglichen. Die sich verändernde Dynamik des Virus und das kontinuierliche Auftreten zusätzlicher Mutationen stellen eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar. Unsere neuen Daten zeigen, dass Taffix bei der Verhinderung der Verbreitung dieser neuen Varianten zusätzlich zu allen anderen empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen hilfreich sein kann. Mit dem weltweit zunehmenden Einsatz von Taffix haben wir gelernt, wie wichtig eine zusätzliche Schutzschicht ist, um die Rückkehr zur Normalität zu erleichtern."Taffix®, das derzeit in über 25 Ländern in Europa, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten verkauft wird, wurde entwickelt, um eine saure Mikroumgebung in der Nase zu schaffen, die nachweislich verhindert, dass Viren in die Nasenzellen eindringen und sie infizieren. Es ist inzwischen gut belegt, dass die Nase das Haupteinfallstor für luftübertragene Tröpfchenvirusinfektionen, einschließlich SARS-COV-2, in den Körper ist. Das Taffix®-Pulver bildet ein einzigartiges, dünnes, angesäuertes Gel über der Nasenschleimhaut, das 5 Stunden lang anhält und die Nasenzellen durch mechanischen und chemischen Schutz vor eingeatmeten Viren erheblich abschirmt. Somit kann Taffix® ein wichtiges neues Schutzinstrument sein, zusätzlich zu den vielfältigen präventiven Maßnahmen, die heute ergriffen werden, um eine weitere Ausbreitung der neuen SARS-COV-2-Variante zu verhindern.Informationen zu Nasus Pharma:Basierend auf seiner einzigartigen Mikrosphärentechnologie entwickelt Nasus Pharma eine Reihe von intranasalen Pulverprodukten, die darauf abzielen, Patienten in verschiedenen akuten Notfallsituationen wie Opioidüberdosierung und anaphylaktischem Schock zu helfen.Die intranasale Verabreichung eignet sich am besten für Situationen, in denen eine schnelle Medikamentenverabreichung erforderlich ist, und bietet mehrere Vorteile wie schnelle Medikamentenverabreichung, einfache Anwendung, Nicht-Invasivität und Sicherheit. Das Portfolio von Nasus umfasst eine Reihe von Programmen: Intranasales Naloxon (abgeschlossene Zulassungsstudie) und intranasales Epinephrin (abgeschlossene Phase 2) sowie eine Reihe von präklinischen POC-Programmen.www.Taffixprotect.com (http://www.taffixprotect.com/)1 https://virological.org/t/viral-infection-and-transmission-in-a-large-well-traced-outbreak-caused-by-the-delta-sars-cov-2-variant/7242 Mann, Barbara J., et al. "TaffiX® Nasal Powder forms an Effective Barrier against SARS-CoV-2." Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 33.3 (2021): 25843-25845.3 Klang Shmuel, Megiddo Dalia, Lapidot Tair & Naparstek Yaakov (2021) Hypromellose-Nasenspray mit niedrigem pH-Wert (Taffix) könnte die SARS-CoV-2-Infektionsrate nach einem Massenereignis in einer hoch endemischen Gemeinde reduzieren: eine beobachtende prospektive Open-Label-Benutzer-Studie, Expert Review of Antiinfective Therapy, DOI: 10.1080/14787210.2021.1908127Pressekontakt:Info@Nasuspharma.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1485582/Nasus_Pharma_Logo.jpgOriginal-Content von: Nasus Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149044/4973837