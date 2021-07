DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Sixt SE: Operativer Konzernumsatz in Höhe von rd. 498 Mio. Euro und Konzern-EBT von rd. 78 Mio. Euro in Q2 2021; SIXT gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bekannt Pullach, 20. Juli 2021 - Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie hat sich der Geschäftsverlauf der Sixt-Gruppe auch im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres 2021 positiv entwickelt und übertrifft die Markterwartungen. Auf Grundlage der heute abgeschlossenen Auswertung vorläufiger Zahlen betragen im zweiten Quartal 2021 der operative Konzernumsatz der Sixt-Gruppe voraussichtlich ca. 498 Mio. Euro (Q2 2020: 225,8 Mio. Euro) und das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) voraussichtlich ca. 78 Mio. Euro (Q2 2020: -117,7 Mio. Euro aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Die durchschnittlichen Analysten-schätzungen für die Sixt-Gruppe für das zweite Quartal 2021, die sich auf 468 Mio. Euro für den Konzernumsatz sowie 61 Mio. Euro für das EBT belaufen, werden damit jeweils deutlich übertroffen. Dieses Ergebnis ist insbesondere auf die positive Geschäftsentwicklung und das erhöhte Preisniveau in den USA und Europa, die spürbare Erholung des Geschäftsverlaufs in Europa infolge der Reduzierung der pandemiebedingten Einschränkungen sowie auf das anhaltende Kostenmanagement zurückzuführen. Bislang konnte die Sixt SE aufgrund der sehr hohen Unsicherheiten über den zukünftigen Verlauf der COVID-19-Pandemie keine Prognose für das Jahr 2021 abgeben. Auf Grundlage der Zahlen für das erste Quartal, der Auswertung der vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal sowie aktuellen Informationen zum derzeitigen Geschäftsverlauf hat der Vorstand der Sixt SE heute folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2021 verabschiedet: Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand der Sixt SE einen operativen Konzernumsatz zwischen 1,95 Mrd. Euro und 2,10 Mrd. Euro (2020: 1,52 Mrd. Euro) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) der Sixt-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 im Bereich zwischen 190 Mio. Euro und 220 Mio. Euro (2020 (aus fortgeführten Geschäftsbereichen): -81,5 Mio. Euro). Die durchschnittliche Analystenschätzung für den Konzernumsatz der Sixt-Gruppe für das Jahr 2021 liegt mit 2,09 Mrd. Euro im Rahmen der Prognose. Die prognostizierte EBT-Spanne liegt oberhalb der Markterwartung von 187 Mio. Euro. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 wurde auf Basis des derzeitigen Marktumfeldes erstellt und beruht insbesondere auf den Annahmen, dass der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie nicht erneut zu tiefgreifenderen Einschränkungen im Reiseverkehr führt, das Preisniveau in den USA und Europa fortbesteht und sich die Lieferengpässe für Fahrzeuge infolge der Halbleiterkrise nicht verschärfen. Die Sixt SE wird den Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 wie geplant am 12. August 2021 veröffentlichen. Hinweis: Die genannten Vorjahreszahlen verstehen sich jeweils ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten und im vergangenen Jahr veräußerten Geschäftsbereichs Leasing. "Operativer Konzernumsatz" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2020 der Sixt SE auf S. 23 (abrufbar unter ir.sixt.com) verfügbar.



