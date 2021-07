Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Kardiologen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wenden erstmals hochmoderne Einzelkatheter-Komplettlösung zur Behandlung von Vorhofflimmern anDas Herz kommt aus dem Takt, rast oder stolpert: Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, an der allein in Deutschland rund zwei Millionen Menschen leiden. Unbemerkt und unbehandelt birgt diese Erkrankung eine lebensbedrohliche Gefahr und das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden oder eine Herzschwäche zu entwickeln.Als eines der ersten zertifizierten Vorhofflimmer-Zentren ist die Diagnose und Behandlung von Herzrhythmusstörungen einer der Schwerpunkte der Kardiologie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt (https://www.campus-nes.de/). Die erfolgversprechendste Behandlung bei Vorhofflimmern ist in den meisten Fällen eine sogenannte Katheterablation, bei der das für die Rhythmusstörungen verantwortliche Herzmuskelgewebe minimal-invasiv verödet wird. Hier setzen die Ärzte modernste Verfahren und innovative Technologien ein.Umfassende All-in-One-LösungErstmals wurde jetzt in Bad Neustadt ein sogenanntes Globe Mapping- und Ablationssystem eingesetzt. Diese All-in-One-Lösung, die eine individuelle Behandlung ermöglicht, besteht aus einem einzigen Katheter, kombiniert mit einer entsprechenden Softwarelösung. Der Arzt erhält während des Eingriffs ein detailliertes Echtzeit-Feedback über die Wirkung der Behandlung. Die Katheter müssen nicht mehr gewechselt werden.Damit der Eingriff punktgenau gelingt, wird ein dreidimensionales Mapping-System, eine Art Landkarte, eingesetzt, das eine betroffene Herzregion exakt analysiert und damit eine wesentlich präzisere Verödung ermöglichen kann. "Im Vergleich zu herkömmlichen Ablationsmethoden ist das neue System besonders effizient. Es ist derzeit das einzig CE zugelassene System, welches eine schnelle und einfache Pulmonalvenenisolation, ein kontinuierliches, hochauflösendes Mapping und gezielte atriale Ablation zu einer Komplettlösung kombiniert", erklärt Prof. Dr. Thomas Deneke, Chefarzt der Klinik für Kardiologie II.Im Rahmen einer limitierten Markteinführung werden aktuell mit dem Globe Mapping- und Ablationssystem weltweit die ersten 150 Patienten behandelt. Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt mit Herzspezialist Prof. Dr. med. Thomas Deneke gehört zu einem von fünf Zentren, die diesen Eingriff in Deutschland durchführen. "Wir freuen uns sehr, hier in Bad Neustadt das neue System einsetzen und dadurch die Behandlung selbst der komplexesten Patientenfälle verbessern zu können", sagt Deneke.Jahrzehntelange Kompetenz in der HerzmedizinDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt kann mit der Klinik für Kardiochirurgie (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiochirurgie.html) (Chefarzt Prof. Dr. med. Anno Diegeler), der Klinik für Kardiologie I, Interventionelle Kardiologie mit nichtinvasiver Bildgebung (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiologie.html) (Chefarzt Prof. Dr. med. Sebastian Kerber) und der Klinik für Kardiologie II, Klinik für Rhythmologie/interventionelle Elektrophysiologie (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiologie.html) (Chefarzt Prof. Dr. med. Thomas Deneke) 37 Jahre Herzkompetenz vorweisen. In Diagnostik und Therapie widmet man sich seit Jahrzehnten der koronaren Herzkrankheit, Herzklappenfehlern, der Herzinsuffizienz und den Herzrhythmusstörungen. Diese Schwerpunkte sind dabei eng miteinander verknüpft, da hier Patienten mit komplexen gefäß- und herzbedingten Krankheitsbildern behandelt werden. Ergänzend gibt es in Bad Neustadt a. d. Saale ein sportmedizinisches Leistungszentrum (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiologie/leistungsspektrum/sportmedizin.html) zur Beratung von Kaderathleten, Leistungssportlern, Freizeitsportlern und Herzpatienten.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt (https://www.campus-nes.de/), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de