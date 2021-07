Nach dem verhagelten Wochenstart startet die amerikanische Börse am Dienstag einen Erholungsversuch. Die Gewinne von Dow Jones (1,1 Prozent), S&P 500 (0,8 Prozent) und Nasdaq (ebenfalls 0,4 Prozent) fallen dabei unterschiedlich aus. Die Amazon-Aktie notiert im Minus. Trübt sich das Chartbild hier weiter ein?Amazon startet mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 3.536,61 Dollar in den Handel und fällt damit unter die bedeutende horizontale Unterstützung. Gewinnt die Aktie nicht schnell wieder an ...

