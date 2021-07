Die Risikobereitschaft der Anleger ist diese Woche spürbar zurückgegangen, nachdem der Wochenbeginn von starken Kursverlusten geprägt war. Risikoreichere Branchen wie der Wasserstoff-Sektor sind hiervon besonders betroffen. So gerät auch die Aktie von Nel weiter unter Druck. Der Titel notiert jetzt an einer wichtigen Unterstützung, die bisher Schlimmeres verhinderte.Das Sentiment an den Aktienmärkten hat erste Risse bekommen, nachdem der Wochenstart bei den wichtigsten Indizes wie DAX, DowJones, ...

