WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 03. August:

MITTWOCH, DEN 21. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Baer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen (9.30 Call)

07:00 DEU: Sartorius, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Daimler, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.10 Pressecall) 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: EY Real Estate Trendbarometer Assekuranz 2021 (online) 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon, Q2-Zahlen

17:40 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic Group, Halbjahreszahlen

FIN: Nodea Bank, Q2-Zahlen

SWE: Telia, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Die politischen Folgen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland + 11.00 Pk Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Innenminister Horst Seehofer zu Hochwasserhilfen des Bundes DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 12.30 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer zu Vorstellung der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz 09:30 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal erstmals über Klagen von Diesel-Käufern gegen ihren Autohändler 11:00 DEU: Caravan-Hersteller Dethleffs stellt Praxistest für den ersten elektrisch angetriebenen Caravan vor. Reisemobil- und Caravan-Hersteller Dethleffs, Wohnwagen-Hersteller Erwin Hymer Group und der Automobilzulieferer ZF haben gemeinsam an dem Modell gearbeitet. GBR: Voraussichtliche Ankündigung der britischen Regierung zur weiteren Umsetzung des Nordirland-Protokolls DONNERSTAG, DEN 22. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

06:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: V-Zug, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

06:45 CHE: ABB, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

06:50 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 CHE: Mikron, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q2-Zahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Vantage Towers, Q1-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Mercedes-Benz Strategy Update: electric drive (online) u.a. mit Ola Källenius, CEO Daimler (14.15 Analystencall, 15.15 Pressecall) 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:05 USA: Twitter, Q2-Zahlen

22:05 USA: Intel, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: Intershop Communications AG, Q2-Zahlen

DEU: About You, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

SWE: SKF, Q2-Zahlen

USA: Danaher, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesinfanzministerium, Monatsbericht 07/21

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 07/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 07/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Lagarde) 14:30 USA: CFNA-Index 06/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 06/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/21 (vorab)

18:00 RUS: Industrieproduktion 06/21

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Gemeinsame Pk der deutschen Bekleidungsbranche. An der Pk anlässlich der Düsseldorfer Messe Gallery Fashion & Shoes nehmen Vertreter des Handelsverbandes Textil (BTE), von GermanFashion Modeverband Deutschland, Styleranking und des Deutschen Mode-Instituts (DMI) teil. DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt DEU: Online-Pk zur Vorstellung des BarthHaas-Berichts Hopfen 2020/2021, Nürnberg HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 23. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 SWE: Volvo Cars, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

08:00 DEU: DMG Mori, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung (online)

12:50 USA: Honeywell, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Express, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/21

08:00 EUR: Acea, Fahrzeug-Neuzulassungen alternative Antrieb Q2/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (1. Veröffentlichung) EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE

ITA: Abschluss der G20-Runde zu den Themen Umwelt, Klima und Energie, Neapel HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 26. JULI 20216

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h)

08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

13:00 DEU: Linde, Hauptversammlung (online)

17:40 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag, Q2-Zahlen

FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen

USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Vearbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 (vorläufig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 07/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/21

SONSTIGE TERMINE

ITA: UN-Gipfel zu Lebensmittel- und Ernährungssystemen, Rom DIENSTAG, DEN 27. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Halbjahreszahlen

07:15 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q3-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:10 USA: AMD, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

ESP: Enagas, Halbjahreszahlen

ESP: ACS, Halbjahreszahlen

ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

GBR: Wizz Air, Hauptversammlung

ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

USA: Paccar, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q2-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Geldmenge M3 06/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (vorab) 15:00 USA: FHFA-Index 05/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 28. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

06:45 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Wastec, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystencall zu Q2-Zahlen

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

17:40 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

18:05 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen

22:00 USA: Facebook, Q2-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen

22:20 USA: Xilinx, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen

FRA: Atos, Halbjahreszahlen

FRA: Scor, Halbjahreszahlen

FRA: Rexel, Halbjahresumsatz

GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

ITA: Mediaset, Halbjahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

USA: Moody's, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/21

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/21

10:00 AUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/21 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Powell) SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Auftakt des Kapitalanlegermusterverfahrens am OLG Stuttgart gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal, Leinfelden-Echterdingen 11:00 DEU: BGH-Strafrichter verkünden erstes höchstrichterliches Urteil zu umstrittenen "Cum-Ex"-Deals, Karlsruhe 18:30 DEU: "Brigitte Live" mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Berlin DONNERSTAG, DEN 29. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

01:40 KOR: Samsung, Q2-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen

06:30 FRA: Airbus, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (10.00 Call)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Schaltbau Holding, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: EdF, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 Call, 13.00 h Analystencall) 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk

11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg, Halbjahres-Pk 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Halbjahreszahlen

ESP: Acciona, Q2-Zahlen

ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

FRA: Casino, Halbjahreszahlen

FRA: Korian, Halbjahreszahlen

ITA: Mediobanca, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Pinterest, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Mastercard, Q2-Zahlen

USA: Edison International, Q2-Zahlen

USA: Southern Company, Q2-Zahlen

USA: Altria Group, Q2-Zahlen

USA: Comcast, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/21 08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/21

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 07/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 06/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/21 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt? 11:00 DEU: Pk Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden (wvib) zu Konjunktur-Umfrage für das erste Halbjahr 13:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen gegen VW im Dieselskandal DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden FREITAG, DEN 30. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: AMS AG, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahres-Produktionsbericht

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)

12:30 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen

AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen

USA: AbbVie, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 06/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/21 (vorab)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 06/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/21

07:30 FRA: Konsumausgaben 06/21

07:30 FRA: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/21

09:00 AUT: BIP Q2/21

09:00 ITA: Arbeitslosenquote 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 07/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 06/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

15:45 USA: MNI PMI Chicago 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 06/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 06/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden, Wiesbaden 18:00 DEU/FRA: Veröffentlichung Ergebnisse des Banken-Stresstest der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA

SAMSTAG, DEN 31. JULI 2021



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 MONTAG, DEN 02. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

USA: Mosaic, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:00 RUS: Markit Russland PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/21

DIENSTAG, DEN 03. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

USA: Eaton, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen

USA: Amgen, Q2-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

USA: Avis Budget, Q2-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 07/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 07/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 13:00 POL: Polens Verfassungsgericht entscheidet voraussichtlich über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi