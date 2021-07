NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group nach einem Medienbericht über den möglichen Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Analyst Tyler Broda taxierte den Wert dieses Segments in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion auf 14,3 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr dürfte es geschätzte 2,1 Milliarden Dollar zum operativen Gewinn (Ebitda) beitragen. Mit seinem Öl- und Gasgeschäft sei der Bergbaukonzern in der Branche eine Art Unicum./bek/he



