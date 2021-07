DJ PTA-Adhoc: Enapter AG: Vorläufiges Halbjahres-Ergebnis 2021 sowie Ergebniserwartung 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta057/20.07.2021/18:25) - 20. Juli 2021 (17:48 Uhr) - Die Enapter AG geht nach den vorläufigen Pro Forma Zahlen für das 1. Halbjahr 2021 (Konsolidierung der Enapter Gesellschaften für den Zeitraum 1.1.-30.06.2021) von einem Umsatz der Enapter Gruppe von rund 2 Mio. Euro (Vorperiode 1. Halbjahr 2020: 0,6 Mio. Euro) aus. Das Pro Forma EBITDA* beträgt gemäß den vorläufigen Zahlen rund -3,6 Mio. Euro (Vorperiode 1. Halbjahr 2020: -1,7 Mio. Euro).

Der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2021 entsprach rund 6,3 Mio. EUR. Der aktuelle Auftragsbestand beträgt rund 6,1 Mio. Euro.

Aufgrund des aktuellen Auftragsbestandes und des Auftragseingangs sowie den in Verhandlungen befindlichen Aufträgen, hält die Enapter-Gruppe an dem geplanten Umsatz für 2021 von rund 9,2 Mio. Euro, einem EBITDA von rund -7,5 Mio. und einem Ergebnis von rund -8,3 Mio. Euro fest. Die Umsatzrealisierung ist jedoch nach wie vor aufgrund der Coronakrise und hieraus resultierenden erneuten möglichen Lieferkettenunterbrechungen mit einem gewissen Risiko versehen. Im ersten Halbjahr haben Lieferkettenunterbrechungen die Produktion beeinträchtigt.

Diese Informationen beruhen auf den vorläufigen Zahlen der Enapter-Gruppe sowie auf der aktuellen Planung. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Halbjahresabschluss bis spätestens 10. August 2021 veröffentlicht sein wird.

Der Vorstand _________________________________ * Die Enapter AG ermittelt das Pro Forma EBITDA als alternative Leistungskennzahl mit dem Ziel, die Ertragskraft der Gruppe schon ab dem 1. Januar 2020 vor der Erstkonsolidierung der Tochtergesellschaften Enapter GmbH und Enapter Sarl zu zeigen sowie in der Form des EBITDA, um eine Vergleichbarkeit im Zeitablauf bzw. im Branchenvergleich zu ermöglichen. Das EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und ergibt sich aus dem Ergebnis vor Steuern zzgl. Zinsen und ähnliche Aufwendungen abzgl. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zzgl. Abschreibungen. Diese Erfolgskennzahl neutralisiert neben dem Finanzergebnis und den Steuern auch verzerrende Effekte auf die operative Geschäftstätigkeit, die aus unterschiedlichen Abschreibungsmethoden und Bewertungsspielräumen resultieren.

