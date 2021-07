Bitcoin fiel am späten Montag zum ersten Mal seit einem Monat unter 30.000 Dolla und löschte fast seinen gesamten 2021er-Gewinn aus. Während die Börsen heute wieder steigen, geht bei der Kryptowährung die Talfahrt weiter.Bitcoin erreichte an dem Tag, an dem Coinbase Global im April an die Börse ging, einen Höchststand von über 64.000 Dollar und ist seitdem auf Talfahrt. Er folgt einem vertrauten Muster, ähnlich dem Spike-and-Crash Ende 2017, als große Börsenbetreiber begannen, Bitcoin-Futures zu ...

