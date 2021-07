München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist Erdgas eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Gaspreise hätten in der letzten Zeit einen regelrechten Boom erlebt und würden sich in der Folge weltweit auf Mehrjahreshochs bewegen. Die Erdgas-Bestände seien vielerorts so niedrig wie schon lange nicht mehr. Der lange Winter und der daraus resultierende hohe Erdgas-Verbrauch sowie Stürme, die die Förderung erschwert hätten und damit das Angebot reduzieren würden, seien nur zwei Gründe, welche die Preise in diesem Jahr in die Höhe hätten ansteigen lassen. Auch die teilweise sehr hohen Sommer-Temperaturen in den USA sowie Händler, die ihre Wintervorräte aufstocken würden, hätten die Preise zuletzt in die Höhe getrieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...