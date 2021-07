Das Unternehmen wurde für seine branchenweit führenden Lösungen für maschinelles Lernen und seine Expertise bei den Cloud-Produkten und -Services von Google ausgezeichnet

SoftServe, eine führende digitale Instanz und Beratungsfirma und Google Cloud Premier Partner, hat die Auszeichnung "Google Cloud Global Specialization Partner of the Year Machine Learning" 2020 gewonnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006249/de/

SoftServe has won the 2020 Google Cloud Global Specialization Partner of the Year Machine Learning award. (Graphic: Business Wire)

"Es ist eine Ehre, diese Auszeichnung von Google Cloud zu erhalten, die unsere Innovation im Bereich des maschinellen Lernens und unsere Erfahrung, Unternehmen dabei zu helfen, die Vorteile von Google Cloud zu verstehen und umfassend zu nutzen, würdigt", sagte Todd Lenox, VP des Bereichs Alliances and Partnerships bei SoftServe. "SoftServe versorgt unsere Kunden nicht nur mit innovativen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, schnell, kosteneffizient und mit größerer Effektivität zu arbeiten, sondern bietet auch die kontinuierliche Weiterbildung und den Support, um ihren langfristigen Erfolg sicherzustellen."

"Google Cloud Specializations sind eine Auszeichnung für exzellente Partner und nachweisliche Kundenerfolge in einem bestimmten Produktbereich oder einer bestimmten Branche", sagt Carolee Gearhart, Global Channel Chief bei Google Cloud. "Aufgrund des nachweislichen, wiederholbaren Kundenerfolgs und der starken technischen Fähigkeiten freuen wir uns, SoftServe als Machine Learning Specialization Partner of the Year auszuzeichnen."

SoftServe entwickelt und liefert Lösungen für maschinelles Lernen für gemeinsame Kunden in unterschiedlichen Branchen, von Finanzdienstleistungen und Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen und Einzelhandel, und erweckt die Technologie anhand von realen Anwendungsfällen aus der Praxis zum Leben. Im Bereich Finanzdienstleistungen hat SoftServe eine Vielzahl von Lösungen entwickelt, wie z. B. eine personalisierte Empfehlungs-Engine, die Kunden bei der Auswahl der richtigen Anlagestrategien unterstützt und die Geschwindigkeit und Qualität des Services verbessert. In der Fertigung wird die Google Cloud Vision API bei Ferninspektionen zur vorbeugenden Wartung und im Bereich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter eingesetzt, um diese in schwierigen Umgebungen zu unterstützen. Einem globalen Hersteller hat SoftServe es sogar ermöglicht, die Verschwendung im Produktionsprozess um 20 zu reduzieren, was nicht nur die Profitabilität verbessert, sondern den Prozess auch nachhaltiger macht. Im Gesundheitswesen ermöglicht die Expertise des Unternehmens den Kunden eine verbesserte Wahrnehmung der Bevölkerung, ein besseres Verständnis und ein besseres operatives Management, wodurch die Medikamentenentwicklung beschleunigt und der Übergang zu einer wertorientierten Gesundheitsversorgung gefördert wird. Im Energiesektor können Kunden mithilfe von umsetzbaren Erkenntnissen fundierte Entscheidungen treffen, die die Effizienz und Geschwindigkeit von Exploration, Bohrung und Produktion verbessern.

Ein solcher Kunde, ein weltweit führender Anbieter einer sicheren, offenen, intelligenten und transformativen Cloud-Plattform für Unternehmen, benötigte eine Lösung, mit der verschiedene Arten von Eingabedateien verarbeitet, Zusammenhänge extrahiert und erweiterte Analysefunktionen für geodätische Fragestellungen in der Öl- und Gasindustrie bereitgestellt werden können. Durch die Nutzung verschiedener innovativer Google-Cloud-Technologien lieferte SoftServe eine Plattform, die den Prozess der Erstellung von Beckenmodellen und anderen Berichten um das 10- bis 30-fache beschleunigt und einen erheblichen Teil der manuellen Routineaufgaben von Geophysikern automatisiert, während gleichzeitig große Datenmengen verarbeitet und eine durchgängige Optimierung sichergestellt wird.

SoftServe trat im April 2017 dem Partner Advantage-Programm von Google Cloud bei und wurde im August 2018 Google Cloud Premier Partner. Das Unternehmen wurde außerdem kürzlich von Apigee zum "2020 Emerging Partner of the Year" für die Märkte Amerika und EMEA benannt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Google-Cloud-Seite von SoftServe.

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Webseite, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720006249/de/

Contacts:

Paul Jones

Senior Manager, Analystenpflege und Öffentlichkeitsarbeit

pjone@softserveinc.com

Andrew Kavka

Leitender Analyst und PR-Spezialist

akavk@softserveinc.com