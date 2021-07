TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Baer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen (9.30 Call)

07:00 DEU: Sartorius, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Daimler, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.10 Pressecall) 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: EY Real Estate Trendbarometer Assekuranz 2021 (online) 12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Verizon, Q2-Zahlen

17:40 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic Group, Halbjahreszahlen

FIN: Nodea Bank, Q2-Zahlen

SWE: Telia, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Die politischen Folgen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland + 11.00 Pk Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Innenminister Horst Seehofer zu Hochwasserhilfen des Bundes DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 12.30 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer zu Vorstellung der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz 09:30 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal erstmals über Klagen von Diesel-Käufern gegen ihren Autohändler 11:00 DEU: Caravan-Hersteller Dethleffs stellt Praxistest für den ersten elektrisch angetriebenen Caravan vor. Reisemobil- und Caravan-Hersteller Dethleffs, Wohnwagen-Hersteller Erwin Hymer Group und der Automobilzulieferer ZF haben gemeinsam an dem Modell gearbeitet. GBR: Voraussichtliche Ankündigung der britischen Regierung zur weiteren Umsetzung des Nordirland-Protokolls° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi