SIKA ÜBERNIMMT NORDAMERIKANISCHEN MARKTFÜHRER FÜR BEGRÜNTE DÄCHER



Sika übernimmt American Hydrotech Inc. in den USA und deren kanadische Tochtergesellschaft Hydrotech Membrane Corporation. Hydrotech ist ein etablierter und anerkannter Hersteller von Flüssigmembranen und bietet umfassende Lösungen für die Dach- und Bauwerksabdichtung an. Im schnell wachsenden Segment der Dachbegrünung ist Hydrotech der klare Marktführer in Nordamerika. Mit der Akquisition ergänzt und erweitert Sika das Angebot im Bereich Dachsysteme und Bauwerksabdichtung. Das akquirierte Untenehmen erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 83 Millionen.

Die bewährten Lösungen von Hydrotech geniessen seit mehr als 44 Jahren das Vertrauen von Architekten und Fachplanern. Dank ihrer herausragenden Leistungsstärke kommen sie bei den prestigeträchtigsten Gebäuden in ganz Nordamerika zum Einsatz. Dächer werden heute zunehmend als wertvolle Freizeitbereiche genutzt, was der Sparte der Dachbegrünungssysteme von Hydrotech einen starken Wachstumsschub verleiht. Auch bei Abdichtungen von Dächern und Fundamenten von Einkaufszentren hat Hydrotech eine starke Marktstellung. Ebenso wie Sika bietet Hydrotech langlebige, mit Post-Consumer-Rezyklaten hergestellte Produkte an. Die einzigartigen Formulierungen der Membrane beinhalten 40% Recycling-Materialien. Dank dieser Kombination von Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit hat sich das Unternehmen über viele Jahre einen treuen Kundenstamm aufgebaut.

Sika entwickelt sich durch diese Akquisition zur Nummer 1 im Bereich von Dachbegrünungen in Nordamerika und verfügt dank des erweiterten Angebots von Dach- und Abdichtungssystemen über eine neue Wachstumsplattform. Beide Firmen haben eine ähnliche Unternehmenskultur mit hochmotivierten Mitarbeitenden sowie einen starken Fokus auf nachhaltige, zuverlässige, langlebige Lösungen und Kundenbeziehungen, was sie zu idealen Partnern macht.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Durch die Übernahme werden wir der klare Marktführer in den schnell wachsenden Anwendungsbereichen Dachbegrünung und Bauwerksabdichtung. Das passt perfekt zu Sikas Nachhaltigkeitsstrategie und stärkt unsere Position in Grossstädten, wo begrünte Dächer immer wichtiger werden. Wir heissen die neuen Mitarbeitenden von Hydrotech im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns darauf, unser Geschäft gemeinsam weiter auszubauen."



SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von CHF 7.88 Milliarden.



