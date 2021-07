DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AAREAL BANK - Seit Monaten drängt der Hedgefonds Petrus Advisers beim Immobilienfinanzierer Aareal Bank auf Veränderungen. Nach dem gerade vollzogenen Chefwechsel will der Londoner Investor, der mit einem Aktienpaket von gut 9 Prozent zu den größten Anteilseignern des Immobilienfinanzierers zählt, der Aareal Bank aber erst einmal eine Atempause gönnen. "Jetzt muss sich der neue CEO erst mal einarbeiten, um eine Chance zu bekommen, sich zu positionieren", sagt Petrus-Partner Till Hufnagel im Interview. (Handelsblatt)

ZF - ZF Friedrichshafen schickt sich an, Continental vom zweiten Platz unter den europäischen Autozulieferern zu verdrängen. In diesem Jahr peilt ZF einen Umsatz zwischen 37 und 39 Milliarden Euro an, nach 32,6 Milliarden im Vorjahr. "Es wird wohl eher am oberen Rand der Prognose sein", sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider. Beim Konzernumbau nach der Übernahme des Lkw-Bremsen-Herstellers Wabco setzt ZF auf Digitalisierung. "Wir orientieren uns an Tesla, Apple und Microsoft und denken von der Software her", sagte der CEO. (Handelsblatt)

OTTOBOCK - Der Prothesen-Hersteller Ottobock hat Kathrin Dahnke zur neuen Vorständin für das Finanzressort berufen. Sie werde zum 1. September die Nachfolge von Jörg Wahlers antreten, hieß es in Kreisen des Unternehmens. Laut einem internen Mitarbeiterbrief legt der bisherige Finanzchef den Posten aus gesundheitlichen Gründen nieder. Der plötzliche Rückzug von Wahlers erwischte das Unternehmen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ottobock steckt mitten in den Vorbereitungen für seinen Börsengang, der mit einer Bewertung von rund fünf Milliarden Euro aktuell einer der größten in Deutschland ist. (Handelsblatt)

SWAROVSKI - Lange Zeit hat die weit verzweigte Eigentümerfamilie des Schmuckherstellers Swarovski untätig zugeschaut, wie sich die Lage des Unternehmens verschlechtert. Doch jetzt sehen sich Mitglieder des Clans offenbar dazu gezwungen, die gefährliche Entwicklung beim Tiroler Hersteller von Kristallglas zu stoppen. Die Zahlen im Kristallgeschäft seien "besorgniserregend", schreiben einige Gesellschafter an ihre Miteigentümer in einer E-Mail, die dem Handelsblatt vorliegt. Nun schlagen sie vor, Manager von außen zu holen. (Handelsblatt)

SPENDESK - Der Markt für das Ausgabemanagement in Europa läuft sich heiß. Nachdem im Juli bereits das dänische Fintech Pleo 150 Millionen Dollar eingesammelt hat, gibt nun auch der französische Konkurrent Spendesk eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Dollar bekannt, wie die FAZ vorab weiß. Die C-Series-Runde wurde von dem amerikanischen Wagniskapitalgeber General Atlantic, der für seine Beteiligungen an dem niederländischen Finanzdienstleister Adyen und der Vermietungsplattform Airbnb bekannt ist, angeführt. Mit dem Geld soll unter anderem die Expansion in Deutschland finanziert werden. (FAZ)

CHOCO - Choco ist eine App für Restaurants, Bars, Bäckereien und Supermärkte, in der Waren bei verschiedensten Lieferanten gebündelt bestellt werden können, um Prozesse effizienter zu gestalten. Kürzlich hat Choco in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro eingesammelt und wird nun mit 600 Millionen Euro bewertet - zwei Jahre nach der Gründung. (Handelsblatt)

