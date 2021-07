Europas größter Softwarehersteller SAP hat heute seine Geschäftsergebnisse zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Das Unternehmen hebt nach einem unerwartet robusten zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht an. Das Cloud-Geschäft zog erneut kräftig an und mit den herkömmlichen Softwarelizenzen ging es nicht ganz so stark bergab wie von Experten gedacht. Im zweiten Quartal lag der Gesamtumsatz mit 6,7 Milliarden Euro ein Prozent unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte operative ...

