Wichtige Punkte Die hochgesteckten Kursziele der Analysten für wachstumsstarke Aktien sind selten in einem Jahr zu erreichen. Ein hohes Kursziel von der Wall Street ist nicht immer eine Garantie dafür, dass ein Unternehmen erfolgreich sein wird. Vor etwas mehr als 15 Monaten herrschte an der Wall Street noch Panik. Die Coronavirus-Pandemie hatte die Welt im Griff und es war unklar, wann die Dinge wieder normal werden würden. Diese Angst rasierte den S&P 500 in etwa einem Monat um 34 %. Geduld ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...