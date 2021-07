Teleperformance: die Bullen könnten bald wieder Gas geben >>> PULLBACK-SETUP <<<

Mit der Übernahme von Health Advocate positioniert sich Teleperformance (RCF) im US-Gesundheitsmarkt. Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at

Symbol: RCF ISIN: FR0000051807

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit einem Zuwachs von über 20 Prozent in den vergangenen sechs Monaten zeigte die Akte relativ wenig Volatlität und konnte sich stabil in einem Aufwärtstrend halten. Nach einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch notiert das Wertpapier nahe am 20er-EMA, so dass sich eine günstige Einstiegsposition für einen Long Trade ergäbe.

Rückblick:

Chart vom 16.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 348.60 EUR





Meine Expertenmeinung zu RCF

Meinung: Das Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um Call Center und Kundenbeziehungsmanagement an. Im Corona-Jahr 2020 konnte das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 7.04 Prozent verzeichnen. Der Gewinn pro Aktie war wies nach einer Reihe von positiven Jahren diesmal einen Rückgang in Höhe von 19.53 Prozent auf. Gut angekommen bei Analysten ist die Übernahme von Health Advocate, mit der sich Teleperformance im US-Gesundheitsmarkt positioniert.

Setup:

Mögliches Setup: Das Startsignal wäre das Überschreiten der Tageskerze vom Dienstag. Den Stopp Loss würden wir unter dem Tief vom 8. Juli platzieren, so dass er gleich auch unter dem 20er-EMA liegt. Kursziel wäre beim bereits genannten Pivot-Hoch vom 15. Juli. Auf Grund der Quartalszahlen in der nächsten Woche ist der Trade eher kurzfristig angelegt. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in RCF.

Veröffentlichungsdatum: 21.07.2021

