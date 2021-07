Der DAX hat immer noch an seinem Kursrutsch zu Wochenbeginn zu knabbern. Am Mittwoch dürfte er sich jedoch etwas weiter stabilisieren: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 15.231 Punkte. Am Montag war er zeitweise bis auf 15.048 Punkte eingeknickt, hatte aber den Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief im März 2020 knapp gehalten."Es bleibt bis auf weiteres ein Buy-the-Dip-Markt", erklärte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. ...

