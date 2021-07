Wichtige Punkte AT&T wird seinen Dividendenaristokraten-Status in naher Zukunft verlieren. AT&Ts miserable langfristige Gesamtrendite macht es zu einer Hochrendite-Falle. Zwei andere Aktien bieten niedrigere Renditen, aber bessere langfristige Aussichten. AT&T (WKN: A0HL9Z) mag wie eine großartige Dividendenaktie erscheinen. Es zahlt eine Forward-Dividendenrendite von 7,3 %, es hat seine Ausschüttung seit 36 Jahren in Folge jährlich erhöht und es hat in den letzten zwölf Monaten nur 57 % seines ...

