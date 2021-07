Shell geht nach einer herben Niederlage vor zwei Monaten zum Gegenangriff über. Der Energiekonzern will selbstbestimmt in eine klimafreundliche Zukunft und zieht nun wieder vor Gericht. Wogegen geht Shell in Berufung? Am 26.Mai fällte ein niederländisches Gericht ein fatales Urteil gegen Shell: Der Öl-Riese muss bis 2030 die Nettoemissionen seines gesamten Geschäftstreibens um 45% reduzieren. Shell hatte sich selbst das Ziel gesteckt, bis 2030 nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...