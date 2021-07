München (ots) -- YouGov-Umfrage: eigener Pkw, zu Fuß gehen und Fahrrad seit Corona beliebter als vorher- Hausrat- oder Fahrradversicherung: So schützen Verbraucher*innen ihr Rad richtig- Versicherung lohnt sich: Hausratpolice mit Baustein Fahrraddiebstahl ab 2,65 Euro im MonatMünchen (ots) - Corona hat die Art der Fortbewegung in Deutschland verändert. 15 Prozent der Deutschen nutzen seit der Pandemie verstärkt Fahrräder oder E-Bikes. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24. Ebenfalls deutlich an Beliebtheit gewonnen haben der eigene Pkw und zu Fuß gehen.1)Kaum profitieren konnten dagegen E-Scooter. Lediglich zwei Prozent der Befragten gaben an, die elektrischen Tretroller häufiger zu nutzen. Auch Car-Sharing-Dienste und Mietwagen-Anbieter konnten kaum Nutzen aus der Coronazeit ziehen. 46 Prozent aller Befragten gaben an, dass Corona keinen Einfluss auf die Wahl ihrer Verkehrsmittel hatte.Hausrat- oder Fahrradversicherung: So schützen Verbraucher*innen ihr Rad richtigWer viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte auf den richtigen Diebstahlschutz achten. Besonders bei neuen oder hochpreisigen Fahrrädern lohnt sich die Absicherung über die Hausratversicherung oder eine gesonderte Fahrradversicherung.Am einfachsten versichern Fahrradfahrer ihr Bike über ihre Hausratversicherung. In den meisten Fällen lässt sich das Fahrrad oder E-Bike problemlos mitversichern. Möglich ist das in 93 Prozent der Tarife im CHECK24 Hausratversicherungsvergleich."Leistungsstarke Premiumtarife enthalten den Baustein Fahrraddiebstahl teilweise ohne Aufpreis", sagt Braulio Dario Rissi, Managing Director Hausratversicherung bei CHECK24. "Das kann günstiger sein als ein Basistarif plus Fahrradbaustein. Mit einem Vergleich und individueller Beratung finden Verbraucher*innen den passenden Tarif."Die separate Fahrradversicherung ist in der Regel etwas teurer als der Schutz des Rades über die Hausratversicherung. Dafür zahlt sie nicht nur bei Diebstahl des Bikes. Sie springt auch ein, wenn einzelne, fest mit dem Rad verbundene Teile wie Sattel oder Akku gestohlen wurden.Eine Hausratversicherung (https://www.check24.de/hausratversicherung/) mit dem Baustein Fahrraddiebstahl erhalten Verbraucher*innen bereits ab 2,65 Euro im Monat, der Aufpreis für die Absicherung des Rades beträgt dabei nur 0,52 Euro. Eine gesonderte Fahrradversicherung (https://www.check24.de/fahrradversicherung/) gibt es ab 3,87 Euro monatlich.300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die HausratversicherungBei allen Fragen zur Hausratversicherung, etwa zum Leistungsumfang oder der richtigen Höhe der Versicherungssumme, beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.043 Personen zwischen dem 23.3.2021 und 25.3.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten (2.043).Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4974038