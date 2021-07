DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Netflix hat nach den enttäuschenden Nutzerzahlen in den ersten drei Monaten des Jahres im zweiten Quartal erneut schwache Abozahlen berichtet. Netflix gewann 1,5 Millionen neue Nutzer, weniger als die knapp 4 Millionen im ersten Quartal, aber mehr als von dem Streamingdienst selbst in Aussicht gestellt. Netflix berichtete über einen Gewinn von 1,35 Milliarden Dollar und erreichte die eigene Erwartung und die von Analysten nicht. Der Umsatz übertraf mit 7,34 Milliarden die Erwartungen knapp. Der Gewinnausblick für das dritte Quartal liegt etwas über den Konsensschätzungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

INDEXÄMDERUNG

Zum Handelsbeginn:

+ S&P-500 - AUFNAHME Moderna - HERAUSNAHME Alexion Pharmaceuticals

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.316,50 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.713,50 -0,1% Nikkei-225 27.518,13 +0,5% Hang-Seng-Index 27.126,25 -0,5% Kospi 3.220,85 -0,4% Shanghai-Composite 3.561,27 +0,7% S&P/ASX 200 7.316,60 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte überwiegen die positiven Vorzeichen, auch dank fester Vorgaben der Wall Street. Konjunktursorgen als Folge der wieder steigenden Corona-Fallzahlen dämpfen mancherorts jedoch die Kauflaune. In Tokio kommt Unterstützung von einem zum Dollar wieder leicht nachgebenden Yen sowie von starken japanischen Exportzahlen. Angeführt wird der Markt vom Automobilsektor. Nissan steigen um 2,4 Prozent, Mitsubishi Motors um 2,5 Prozent und Toyota um 1,4 Prozent. Solide vorläufige Handelsbilanzdaten aus Südkorea stützen auch den Aktienmarkt in Seoul. In Hongkong geht es mit den Kursen derweil nach unten. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit der Stärke des US-Dollar, die Anleger dazu veranlasse, Geld aus Schwellenländer-Märkten wie Hongkong abzuziehen. Fester tendiert die Börse in Sydney. Oil Search verbessern sich dort um weitere 4,1 Prozent, nachdem sie am Dienstag schon 6,3 Prozent gewonnen haben. Wie am Vortag bekannt wurde, hat Oil Search eine Übernahmeofferte von Santos (+2,5%) abgelehnt. Nach Meinung der Analysten von JP Morgan könnte Santos mehr für Oil Search bieten.

US-NACHBÖRSE

Netflix gewann auch im zweiten Quartal weniger Nutzer, hat die eigenen Erwartungen aber übertroffen. Der Gewinn je Aktie im Quartal lag unter, der Umsatz leicht über der Unternehmensprognose und der Konsensschätzung von Analysten. Die Aktien stiegen nachbörslich um 0,6 Prozent. Chipotle Mexican Grill (+4,4%) steigerte Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal kräftig und übertraf die Erwartungen des Marktes klar. Das Unternehmen zeigte sich überdies optimistisch, weiter wachsen zu können. Von der Wiederbelebung der Luftfahrt profitiert derweil United Airlines (-0,6%). Die Fluggesellschaft meldete zwar einen Verlust im zweiten Quartal, verzeichnet aber nach eigenen Angaben ein überraschend deutliches Umsatzwachstum. Im dritten Quartal will United wieder profitabel sein. Anleger nahmen dies zum Anlass, Gewinne mitzunehmen, nachdem die Aktien im regulären Geschäft um 6,6 Prozent zugelegt hatten. Positiv wurden auch die Zahlen von Intuitive Surgical (+2,9%) aufgenommen. Der Medizintechnikhersteller profitierte davon, dass Operationen nachgeholt wurden, die wegen der Pandemie verschoben worden waren. Qualtrics stiegen um 5 Prozent, nachdem die SAP-Tochter im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.511,99 +1,6% 549,95 +12,8% S&P-500 4.323,06 +1,5% 64,57 +15,1% Nasdaq-Comp. 14.498,88 +1,6% 223,89 +12,5% Nasdaq-100 14.728,21 +1,2% 179,12 +14,3% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,06 Mio 1,14 Mio Gewinner 2.759 516 Verlierer 577 2.879 Unverändert 131 98

Sehr fest - Nach dem Vortagesabsturz gingen die US-Börsen stramm auf Erholungskurs. Laut Händlern zeigte die schnelle Erholung, dass die Abschläge übertrieben ausgefallen waren. So rechtfertigten positive Geschäftszahlen der Unternehmen die hohen Bewertungen, die als ein Grund für das deutliche Minus angeführt worden waren. Auch überraschend stark ausgefalöene Baubeginne stützten den Markt. Und zudem habe der massive Rückgang der Marktzinsen daran erinnert, dass es wenig Alternativen zu Aktien gebe. IBM (+1,5%) profitierten von überzeugend ausgefallenen Quartalszahlen. Philip Morris (-3,1%) hatte dagegen einen niedrigeren Umsatz als erwartet erzielt und die Jahresziele gekappt. Travelers übertraf mit dem Gewinn zwar die Prognosen. Der Kurs gab dennnoch minimal nach. Weil in den USA der Autoverkehr wieder zunehme, dürfte auch die Höhe der Unfallschäden steigen, hieß es.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -2,0 0,21 7,6 5 Jahre 0,68 -3,2 0,71 31,6 7 Jahre 0,97 -1,2 0,98 32,1 10 Jahre 1,21 2,1 1,19 29,5 30 Jahre 1,87 4,8 1,82 22,3

Die Renditen fielen am kurzen Ende des Marktes weiter, am langen stabilisierten sie sich auf dem stark gedrückten Niveau aber und stiegen leicht.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1773 -0,1% 1,1782 1,1785 -3,6% EUR/JPY 129,39 -0,0% 129,43 129,19 +2,6% EUR/GBP 0,8648 +0,0% 0,8644 0,8636 -3,2% GBP/USD 1,3615 -0,1% 1,3628 1,3647 -0,4% USD/JPY 109,90 +0,0% 109,87 109,63 +6,5% USD/KRW 1151,12 +0,2% 1148,85 1148,79 +6,0% USD/CNY 6,4740 -0,2% 6,4850 6,4833 -0,8% USD/CNH 6,4762 -0,2% 6,4879 6,4886 -0,4% USD/HKD 7,7731 +0,0% 7,7725 7,7715 +0,3% AUD/USD 0,7308 -0,3% 0,7330 0,7331 -5,1% NZD/USD 0,6912 -0,1% 0,6919 0,6916 -3,8% Bitcoin BTC/USD 30.884,26 +4,0% 29.697,26 29.816,26 +6,3%

Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt. Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Teilnehmer führten dies auf die anhaltende Unsicherheit zurück, die den Dollar als sicheren Hafen attraktiv machte. Aus dem gleichen Grund rutschte der Bitcoin vorübergehend unter die 30.000er Marke zum Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,81 67,20 -0,6% -0,39 +38,6% Brent/ICE 68,94 69,35 -0,6% -0,41 +34,9%

Die Ölpreise stabilisierten sich in einer eher technischen Gegenreaktion nach dem stärksten Tagesverlust des Jahres am Vortag. Ursache für die Schwäche waren neben der Konjunkturskepsis die Beschlüsse der Gruppe Opec+ zur Ausweitung der Förderung. Im asiatischen Handel am Mittwoch geben die Preise nach, nachdem am späten Vorabend ein US-Branchenverband nach wochenlangen Rückgängen erstmals wieder eine Zunahme der Ölvorräte berichtet hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,90 1.810,33 -0,1% -1,43 -4,7% Silber (Spot) 24,94 24,93 +0,1% +0,01 -5,5% Platin (Spot) 1.070,50 1.070,78 -0,0% -0,28 +0,0% Kupfer-Future 4,23 4,27 -0,8% -0,03 +20,0%

Der Goldpreis wurde vom festeren Dollar und steigenden Marktzinsen am langen Ende des Rentenmarktes belastet.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

NORD STREAM 2

Im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stehen die USA nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit Deutschland. "Wir haben noch keine endgültigen Details zu verkünden, aber ich denke, ich kann bald mehr sagen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price.

US-ERDÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 0,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,3 Millionen Barrel nach minus 1,5 Millionen eine Woche zuvor.

HANDELSBILANZ JAPAN

Handelsbilanz Juni Überschuss 383,2 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 460 Mrd JPY)

Importe Juni +32,7% gegenüber Vorjahr

Exporte Juni +48,6% (PROGNOSE: +46,2%) gegenüber Vorjahr

Exporte nach Europa Juni +51,1% gg Vorjahr

Exporte in die USA Juni +85,5% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Juni +37,1% gg Vorjahr

Exporte nach China Juni +27,7% gg Vorjahr

CIMIC

