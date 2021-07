The following instruments on XETRA do have their first trading 21.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.07.2021Aktien1 US2394671034 Daxor Corp.2 AU0000139990 Graphene Manufacturing Group Ltd.3 GB00BKPG7Z60 Poolbeg Pharma PLC4 AU0000164139 Wiluna Mining Corp. Ltd.5 CA21077G1081 Contakt World Technologies Corp.Anleihen1 DE000A3E5V05 Bremen, Freie Hansestadt2 XS2362559481 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.3 XS2348280962 Times China Holdings Ltd.4 XS2364281175 No Va Land Investment Group Corp.5 US69375W2A88 PSP Capital Inc.6 FR00140045Q2 Société Générale SFH S.A.7 DE000HLB2409 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB24Z2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB24Q1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB24P3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB41L6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale