Die Analysten der DZ Bank haben die Aktien von Fuchs Petrolub vor Quartalszahlen von HALTEN auf KAUFEN hochgestuft, den fairen Wert aber von 48 auf 47 Euro gesenkt. Die von der Wiedereröffnung von Verkaufsstellen getriebene Nachfragedynamik treibe die Erlöse aber auch die Vorleistungskosten nach oben, so die Experten in einer gestern vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller sei in der Lage, den Preisdruck großteils an die Kunden weiterzugeben. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

