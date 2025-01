PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen habe ihre Gewinne am Freitag weiter ausgebaut. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,62 Prozent auf 5.138,81 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,16 Prozent auf 11.960,86 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 1,1 Prozent auf 8.482,22 Punkte an.

Die Märkte profitierten von positiven Signalen aus Fernost. Chinas Wirtschaft war im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um fünf Prozent gewachsen. Damit wurde das Wachstumsziel der Regierung von "rund fünf Prozent" erreicht. Laut den Angaben legte die zweitgrößte Volkswirtschaft im vierten Quartal um 5,4 Prozent zu.

"Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets an. "Hoffnung, die auch nach Europa überschwappt, wo die Aktienindizes in diesen Tagen besser laufen als ihre Pendants in New York."

Von den Hoffnungsschimmern profitierten Rohstoffwerte, gilt China doch als bedeutender Importeur. Hinzu kamen Unternehmensnachrichten. Glencore und Rio Tinto haben danach offenbar einen Zusammenschluss ausgelotet. Vertreter beider Unternehmen hätten darüber gesprochen, ob sie ihre Geschäfte zusammenlegen sollten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei nicht klar, ob die Gespräche derzeit noch liefen.

Die "Financial Times" (FT) hat hingegen von Insidern erfahren, dass die Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt haben. Demnach fanden die ersten Gespräche bereits im Oktober statt. Die Unternehmen wollten die Informationen gegenüber Bloomberg und der britischen Zeitung nicht kommentieren. Die Aktien von Glencore kletterten um 2,7 Prozent, die von Rio Tinto um 1,4 Prozent. Goldman Sachs hatte das Kursziel für Rio Tinto angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

Im Luxusgütersektor bauten Richemont ihre Gewinne nach dem Kurssprung am Vortag um weitere 1,7 Prozent aus. Eine ganze Reihe großer Häuser hatte Schätzungen und Kursziele erhöht. Der Luxusgüterkonzern habe das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag begonnen, schrieb Analystin Chiara Battistini von JPMorgan.

Gefragt waren zudem zyklische Werte aus den Bereichen Bau, Autos und Chemie, was als Zeichen wieder gestiegener konjunktureller Zuversicht gewertet wurde. Die Aktien der Nutzfahrzeughersteller profitierten auch von Signalen aus den USA. Jefferies-Analyst Michael Aspinall verwies auf die Pläne der US-Spedition JB Hunt. Die Amerikaner wollen im laufenden Jahr 700 bis 900 Millionen US-Dollar ausgeben und damit mehr als im Vorjahr. Bis zu 700 Millionen Dollar davon werden wohl in die Flottenerneuerung fließen. Bei Holcim sorgte unterdessen eine Kurszielerhöhung von Kepler Cheuvreux von 95 auf 103 Franken für Unterstützung. Die Aktie gewann 1,6 Prozent.

Am Ende des Feldes lagen defensive Werte, allen voran der Pharmasektor, der allein im Minus notierte. Ausnahme war mit DocMorris ein kleinerer Wert. Hier ging es um sechs Prozent nach oben. Die Versandapotheke veröffentlicht am Dienstag die Umsatzzahlen zum Geschäftsjahr 2024. Analysten erwarten, dass die Umsätze im vergangenen Jahr gestiegen sind./mf/stw

CH0012214059, GB0007188757, EU0009658145, EU0009658160, JE00B4T3BW64, CH0210483332, CH0009980894, GB0001383545, CH0042615283