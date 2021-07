DGAP-News: SRC Research GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

SRC Research GmbH: Führende börsennotierte Immobiliengesellschaften präsentieren sich auf dem SRC Forum Financials & Real Estate 2021 (News mit Zusatzmaterial)



21.07.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG

Datum: 21. Juli 2021 Führende börsennotierte Immobiliengesellschaften präsentieren sich auf dem SRC Forum Financials & Real Estate 2021 Frankfurt, 21. Juli 2021 - Die internationale Investorenkonferenz SRC Forum Financials & Real Estate ist zu einer festen Institution für Investment Professionals aus Europa geworden. Auch in diesem Jahr präsentieren sich börsennotierte Unternehmen aus Immobilien- und Finanzbereich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die ganztägige Veranstaltung findet am Mittwoch, den 8. September 2021 im Frankfurter Hilton Hotel (Hochstraße 4) statt. Initiator und Gastgeber des 18. Forums Financials & Real Estate ist SRC Research, der führende bankenunabhängige Analyse-Spezialist für Finanz- und Immobilienaktien. SRC Research ist seit weit über fünfzehn Jahren eine die führende Adresse für Aktienresearch im Bereich der Immobilienaktien und ausgesuchter Finanzwerte. Die Gesellschaft wurde unter anderem mit dem renommierten Thomson Reuters Analyst Award als "Number 1 Stock Picker" für Europäische Immobilienaktien in 2017 ausgezeichnet. Dipl. Kfm. Stefan Scharff, Managing Partner von SRC Research: "Ich bin stolz darauf, dass sich das SRC Forum seit vielen Jahren als eine der renommiertesten Investorenkonferenzen und Treffpunkte in der Immobilienbranche und am Kapitalmarkt etabliert hat. Die anhaltend hohe Resonanz auf unsere Veranstaltung bestätigt, dass Immobilientitel bei Investoren stark gefragt sind. Die Dynamik der Branche hat dabei in den vergangenen Jahren noch deutlich zugenommen und es haben sich trotz oder gerade wegen Corona neue Investmentopportunitäten eröffnet. Um diese Chancen zu erkennen und zu ergreifen, kommt es mehr denn je auf die Stock Selection an. Unsere Veranstaltung bietet Investoren und auch ausgesuchten Medienvertretern eine optimale Gelegenheit, um spannende Equity Storys näher kennenzulernen und in den direkten Austausch mit den Vorständen zu treten." Kirchhoff Consult AG und Interaction Partners AG als Premiumpartner Premiumpartner sind in diesem Jahr die langjährigen Kooperationspartner Kirchhoff Consult AG und Interaction Partners AG. Kirchhoff ist seit vielen Jahren das führende Beratungsunternehmen in Sachen Kapitalmarktkommunikation im deutschsprachigen Raum und betreut zahlreiche namhafte börsengelistete Unternehmen, sowohl im Large-Cap-Bereich als auch bei den Small- und Midcaps. Die Interaction Partners AG unterstützt börsennotierte Firmen (Fokus SME in DACH Region) im Investor Relations mit Daten und durchdachten Prozessen. Damit wird der administrative Aufwand für Firmen verringert und sichergestellt, dass eigene Daten sinnvoll genutzt werden, so dass den Verantwortlichen mehr Zeit für Interaktionen mit relevanten Investoren bleibt. Vielfältige Unternehmenspräsentationen sowie Möglichkeiten für Einzel- und Gruppengespräche Neben den Unternehmenspräsentationen, die durchgängig laufen, gibt es zahlreiche Gelegenheiten für One-on-One-Gespräche oder Roundtable Meetings mit allen Vorständen namhafter internationaler Immobiliengesellschaften. Mit Vorträgen vertreten sind unter anderem die Gewerbeimmobilieninvestoren AROUNDTOWN SA und VIB Vermögen AG, die auf klassische Büroimmobilien spezialisierte DIOK RealEstate AG sowie die Immobilienentwickler UBM Development AG und Eyemaxx Real Estate. Ebenfalls werden sich die Deutsche Beteiligungs AG und die Peach Property Group AG präsentieren. Als weitere Teilnehmer sind die in den Bereichen Bestandsverwaltung, Revitalisierung, Entwicklung und Grundstücksbevorratung sehr erfolgreiche S IMMO AG und die Frankfurter DIC Asset AG mit dem Fokus auf Gewerbeimmobilien zu Gast. Komplettiert wird der Konferenztag durch die Berliner Unternehmen DLE Group AG und DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, sowie die Wiener PORR AG - einem der größten Bauunternehmen Europas. "Dass sich seit so vielen Jahren vielversprechende Unternehmen, potente Investoren und renommierte Journalisten für das SRC Forum begeistern, bestätigt, wie beliebt und erfolgreich die Veranstaltung in der Immobilienbranche ist. Unsere Gäste dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit vielen interessanten Vorträgen und regem Austausch freuen", so Klaus Rainer Kirchhoff. Das SRC Forum wird als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung strenger Corona-Regelungen abgehalten. Für den Besuch des SRC Forums gilt die sogenannte "3G-Regel" (genesen, geimpft oder getestet). Hierzu ist ein Impfpass oder der erforderliche Nachweis bzw. ein aktueller Corona-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) erforderlich. Details zur Veranstaltung: SRC Forum Financials & Real Estate 2021

8. September 2021, 8:30 bis 21:00 Uhr

Hilton Hotel Frankfurt am Main

Hochstraße 4

60313 Frankfurt am Main

Download Veranstaltungsflyer und Anmeldeformular Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung finden Sie unter www.src-research.de oder www.kirchhoff.de RÜCKFRAGEN

SRC Research

SRC - Scharff Reseach und Consulting GmbH

Managing Partner

Dipl.-Kfm. Stefan Scharff

Klingerstraße 23

60313 Frankfurt

Tel.: +49-(0)69 - 400 313 - 80

E-Mail: scharff@src-research.de



PRESSEANFRAGEN

Kirchhoff Consult AG

Jan Hutterer

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49.40.60 91 86 65

F +49.40.60 91 86 16

jan.hutterer@kirchhoff.de Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Flyer_Forum Financials und Real Estate



21.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de