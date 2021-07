Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Stable Absolute Return A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y) hatte im Juni eine Wertminderung in Höhe von 0,2% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Das erste Halbjahr 2021 habe der Dachfonds mit einer überzeugenden Wertsteigerung in Höhe von 2,9% abgeschlossen.Das Wertentwicklungsspektrum der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe im Juni zwischen einer Wertminderung in Höhe von 1,3% und einer Wertsteigerung in Höhe von 1,1% gelegen. Das beste Ergebnis habe abermals der schwerpunktmäßig von Tom Hearn und Christian Fiesser verantwortete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) erzielt. ...

