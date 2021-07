Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat in den USA ihre reguläre Inspektionspraxis wieder aufgenommen. Allerdings würden für Inspektionen im Ausland nach wie vor nur kritisch eingestufte Produktionen inspiziert. Nach einem Bericht des Branchen-Informationsdienstes Fiercepharma hat die Behördenleiterin Janet Woodstock die Rückkehr zur Inspektionspraxis in den USA am Montag bestätigt. Im Mai hatte die FDA angesichts eines durch die Pandemie entstandenen massiven Inspektions-Rückstaus eine Roadmap für die ...

