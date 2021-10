DJ Infineon kehrt mit Dividende auf Vor-Covid-19-Niveau zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 wieder eine Dividende von 27 Cent je Aktie zahlen und damit auf das Vor-Covid-19-Niveau zurückkehren. Das kündigte Finanzvorstand Sven Schneider auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag an. Im vergangenen Jahr hatte der Halbleiterkonzern die Ausschüttung mit Blick auf weitere Corona-Risiken um 5 Cent auf 22 Cent gesenkt.

Elektrifizierung und Digitalisierung sind die Treiber des Geschäfts von Infineon in den nächsten Jahren. Finanzchef Schneider peilt in den nächsten vier Jahren ein Umsatzwachstum von mindestens 5 Milliarden Euro an. Im Geschäftsjahr 2024/25 werde Infineon auf mehr als 16 Milliarden Euro Jahresumsatz kommen. Darin seien die angepeilten Umsatzsynergien aus der Übernahme des US-Unternehmens Cypress im vergangenen Jahr enthalten. Diese entwickelten sich wie geplant, sagte er.

