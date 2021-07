Wien (ots) - Auf der diesjährigen EUROBICO in Frankfurt/M (24-26. Juli) zeigt VELLO eine Weltneuheit - das VELLO Gravel ist das erste faltbare Gravelbike. Die Wiener Faltrad-Manufaktur schafft es damit das Beste aus zwei Fahrradwelten in einem Produkt zu vereinen: Die Flexibilität eines Faltrades trifft die sportliche Performance und Geländetauglichkeit eines Gravelbikes. Aktuell ist der natürliche Lebensraum der VELLOs der urbane Raum. Mit dem VELLO Gravel eröffnen sich dazu ganz neue Anwendungsmöglichkeiten in unwegsamerem Gelände im Umland von Städten. Mit dem Faltmechanismus lässt sich das VELLO Gravel einfach im Zug oder im Auto mitnehmen. Gravelstrecken außerhalb der Stadt sind somit ganz unkompliziert zu erreichen.Das VELLO Gravel bietet auch eine Vielzahl an Möglichkeiten der persönlichen Anpassung die das Rad alltagstauglich macht. So befinden sich Befestigungsmöglichkeiten am Rahmen um einen Front- und Heckgepäckträger zu installieren. Mit den passenden VELLO Taschen und weiteren Accessoires wie den VELLO-Schutzblechen ist das VELLO Gravel somit das perfekte Rad für längere Touren. Das VELLO Gravel wird nur in einer limitierten Stückzahl produziert und wird, wie alle VELLO Bikes, mit hochwertigen Komponenten ausgestattet.Hochauflösende Fotos (https://drive.google.com/drive/folders/1e-JulnDM4ux6OjiW_0cih1lRA0Fh81Hj?usp=sharing)www.vello.bikeTechnische Details und Ausstattung der VELLO Gravel- Rahmen: Multisize, Unisex, Chrom-Molybdän Stahlrahmen/ Stoßdämpfer mit Elastomer-Magnet-Faltung- Farbe: Anthrazit- Lenker, Griffe: Gravel Lenker- Sattel: Selle Royal Viento, Schaum Matrix- Sattelstütze: Satori Aluminium 30,9 mm x 500 mm- Schaltwerk: Shimano 105 Serie, 10-Gang, nicht elektrisch- Schalthebel: STI integrierter Schalt- und Bremshebel von microSHIFT 10-Gang- Antrieb: Kette- Vorderes Kettenblatt: 54T mit doppeltem Kettenschutzring- Kassette: 11-36T (Kette)- Bremssystem: Scheibenbremsen- Reifen: 20' 2.0 Schwalbe Billy Bonkers Performance- Gewicht: 11,9 kg (ca., ohne Pedale, +/- 5%)- Faltmaß: H: 57 cm x L: 79 cm x B: 29 cmPressekontakt:Valerie Wolff, Reinprechtsdorfer Strasse 58-60A, 1050 Wien, Telefon: +43 660 555 6223, E-Mail: valerie@vello.bikeOriginal-Content von: VELLO Bike, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122037/4974106