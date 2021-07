DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Exporte legen im Juni vierten Monat in Folge zu

Die japanischen Exporte sind im Juni den vierten Monat in Folge gestiegen. Getrieben von einer anhaltend Nachfrage aus den USA vornehmlich nach Fahrzeugen und Autozubehör legten die Exporte im Vorjahresvergleich um 48,6 Prozent zu. Von Factset befragte Ökonomen hatten dagegen lediglich mit einem Anstieg um 46,2 Prozent gerechnet. Im Mai hatte das Exportwachstum bei 49,6 Prozent gelegen.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 0,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,3 Millionen Barrel nach minus 1,5 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

USA stehen kurz vor Einigung mit Deutschland über Nord Stream 2

Im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stehen die USA nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit Deutschland. "Wir haben noch keine endgültigen Details zu verkünden, aber ich denke, ich kann bald mehr sagen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Dienstag. "Die Deutschen haben nützliche Vorschläge gemacht", sagte er mit Blick auf den Besuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei US-Präsident Joe Biden in der vergangene Woche im Weißen Haus.

Auch Frankreichs Präsident womöglich mit Pegasus-Software ausgespäht

Von den umfassenden Ausspähungen von Journalisten, Aktivisten und Regierungsvertretern mithilfe der Software Pegasus ist möglicherweise auch der französische Präsident Emmanuel Macron betroffen. Eine von Macrons Nummern sei auf einer geleakten Liste entdeckt worden, sagte Laurent Richard, Chef der hinter den Enthüllungen stehenden Organisation Forbidden Stories, am Dienstag. Unklar sei jedoch, ob das Mobiltelefon des Präsidenten tatsächlich gehackt worden sei. Der Elyseé-Palast kündigte Untersuchungen der Vorwürfe an.

Frankreichs Parlament besiegelt Verbot vieler Inlandsflüge

Nach monatelangen kontroversen Debatten hat das französische Parlament ein umfassendes Gesetzespaket zum Klimaschutz besiegelt. Nach dem Senat stimmte am Dienstagabend auch die Nationalversammlung für die Vorlage der Regierung. Sie sieht unter anderem ein Verbot bestimmter Inlandsflüge vor. Zudem wird ein neues Delikt namens "Ökozid" geschaffen, das mutwillige Umweltschädigungen nationalen Ausmaßes unter Strafe stellt.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juni +22,8 Mrd GBP (Vj: +28,2 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juni PROGNOSE: +20,0 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Juni +12,2 Mrd GBP (Vj: +43,2 Mrd GBP)

