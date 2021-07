Der Fahrzeughersteller Daimler befindet sich seit dem Abprall am Widerstand im Bereich von 80,00 Euro in einem Abwärtstrend. Aufwärtskorrekturen liefen dabei im Bereich des 10-EMA bei aktuell 71,60 Euro aus. Im Bereich des 10er-EMA bei 71,60 Euro befinden sich auch noch das offene Eröffnungsgap vom Montag, welches bei einer Erholungsbewegung als Anlaufziel dienen könnte. In der Folge sollte aber die übergeordnete Abwärtsbewegung ...

