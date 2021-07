DJ Your Family Entertainment AG: Fix & Foxi und Moorhuhn - 361/DRX und Your Family Entertainment holen Kultfiguren in die digitale Gegenwart

DGAP-Media / 2021-07-21 / 09:18 Pressemitteilung der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) Fix & Foxi und Moorhuhn - 361/DRX und Your Family Entertainment holen Kultfiguren in die digitale Gegenwart Fans können die Helden ihrer Kindheit jetzt dank NFT-Technologie und Augmented Reality als limitierte "3D Collectibles" digital erwerben Mit 3D-Modellen bringt 361/DRX, das Unternehmen hinter der Augmented Reality-Plattform ARready, "Fix & Foxi" sowie "Moorhuhn" zurück auf die große Bühne. Die Figuren können von Fans und Sammlern als Non-Fungible-Token (NFT) erworben werden - und das dank C02-Kompensation vollständig klimaneutral. Gemeinsam mit Rechteinhaber Your Family Entertainment liefert das Kölner Marketing Tech Start-up eine Hommage auf die deutsche Comicgeschichte und Popkultur. Das Kaufen und Sammeln von NFTs ist derzeit ein wichtiger Trend in der "Digitalszene" weltweit - z.B. im Bereich der digitalen Kunst. Die Blockchain-basierte Technologie ermöglicht es, digitale Einzelstücke zu erzeugen, die anschließend den Besitzer wechseln können. Gemeinsam mit Rechteinhaber Your Familiy Entertainment hat 361/DRX durch seine Plattform AR Ready nun zwei Kollektionen solcher digitalen und offiziell lizenzierten Sammlerstücke produziert, die auf den Comicfiguren "Fix & Foxi" von Rolf Kauka sowie auf der Computerspielfigur "Moorhuhn" basieren. Dank Augmented Reality verbleiben diese nicht abstrakt im digitalen Raum, sondern werden in der realen Umgebung des Sammlers erlebbar. Hier der Link zur Landingpage. Besonders im Fall von "Fix & Foxi" werden zwei echte Kultfiguren mit langjähriger Historie in die digitale Gegenwart geholt. Die Comic-Hefte mit den beiden von Rolf Kauka geschaffenen Füchsen verkauften sich zwischen 1953 und 2010 ca. 780 Millionen Mal. "Sowohl das Moorhuhn als auch Fix & Foxi sind herausragende Beispiele deutscher Popkultur und werden mit diesem Projekt einmal mehr die ersten zeitlosen Kultfiguren die sich durch Non-Fungible-Tokens (NFTs) in Augmented Reality (AR) unsterblich machen. Eine Pionierleistung von dem Team bei 361/DRX und der YFE", so Dr. Stefan Piëch, Vorstand / CEO von Your Family Entertainment. "Für uns als spezialisiertes Marketing Tech Start-up ist das Thema NFT unglaublich spannend und wir sind davon überzeugt, dass der Hype gerade erst losgeht. Wir kreieren nicht nur lizenzierte 3D-Collectibles, sondern machen sie durch Augmented Reality im Raum erlebbar. Wir nutzen AR als Katalysator um NFTs für jedermann erlebbar und massentauglich zu machen" fährt Daniel Sack, CEO und Mitgründer von 361/DRX fort. 7 Sammlerstücke zwischen 30 und 1.000EUR Konkret bedeutet das: Unter Fix & Foxi und Moorhuhn kann jeder die teilweise streng limitierten 3D-Figuren anschauen und kaufen. Über die Plattform Open Sea funktioniert der Kauf der Collectibles in vier einfachen Schritten: 1. Einrichten einer Krypto Wallet. Eine solche Wallet fungiert als digitale Geldbörse für Blockchain-basierte Kryptowährungen wie z.B. Bitcoin oder Ethereum. Möglich ist dies bei Anbietern wie Meta Mask (Desktop & App) oder Coinbase (App-only). 2. Krypto Wallet mit Open Sea verknüpfen. 3. Kryptowährung kaufen. 4. 3D-Figuren kaufen! CO2-neutral kaufen und handeln Da die Verwendung von Kryptowährungen aufgrund der benötigten Rechenleistung Energie verbraucht, kompensieren 361/DRX und Your Family Entertainment sowohl beim Verkauf als auch bei anschließenden Weiterverkäufen der 3D-Collectibles die entstehenden CO2-Emissionen durch nach "Gold Standard" zertifizierte Projekte. Über Your Family Entertainment Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Über 361/DRX 361/DRX ist ein Marketing Tech Start-up mit Fokus auf Digital Reality Experiences und ein Innovation-Hub der führenden globalen Brand Experience Agentur Avantgarde. Nach dem Motto "We Turn Technology Into Experience" entstehen unter Anwendung von Augmented, Mixed und Virtual Reality-Technologien einzigartige, involvierende und begeisternde Erlebnisse für den innovativen Marketing-Mix. Mit der AR-Produktplattform "AR Ready" ermöglicht 361/DRX eine schnelle und effektive Integration von interaktiven AR Experiences in Marketing- und Produktkampagnen und sorgt für hohes Zielgruppen-Engagement. Zu den Kunden von 361/DRX zählen unter anderem Volkswagen, die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), Vodafone und Viessmann. Weitere Infos unter https://www.arready.de/company/. 