von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDie Bestätigung des starken Infektionsschutzes kam auf dem Parkett gut an, die Aktie zählt zu den Gewinnern. Mit großem Interesse erwarten Anleger zudem die Bilanz für das zweite Quartal, die Moderna am 3. August vorlegen wird. Wichtig dabei sind vor allem die Perspektiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...